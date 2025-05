La China Suárez estalla por críticas tras presentación en Turquía junto a Mauro Icardi

FOTO: "Como te arde a los que me garch*": Yanina Latorre expuso los explosivos chats con la China Suárez

La actriz China Suárez reaccionó con furia a las críticas que recibió en redes sociales tras la presentación oficial de Mauro Icardi y su familia en Turquía. El tema cobró notoriedad cuando Yanina Latorre, reconocida mediática y conductora del programa Sálvese quien pueda, abordó la cuestión en vivo. Durante la emisión, la China decidió desbloquear a Latorre en Instagram y contestó sus historias con mensajes contundentes. ‘Porque me hago la picante cuando se me canta la concha. Cuando y con quien quiero’, expresó la actriz.

La discusión se tornó dura cuando Latorre cuestionó a Suárez sobre su relación con los hijos de Icardi, sugiriendo que era inapropiado que la actriz apareciera tan públicamente con sus propios niños. En respuesta, la China fue directa: ‘A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás publicando todo el día con el telefonito repitiendo boludeces que ni siquiera chequeas’.

Latorre continuó su ataque al leer los mensajes que intercambió con la China, apodándola ‘vieja’ y sugiriendo que su estilo de vida estaba lleno de frivolidades. La televisiva remarcó que a ella le daría vergüenza ser Suárez, quien ‘pelotudea’ constantemente en Instagram. A lo que Suárez contestó que no podía entender cómo Latorre estaba tan fija en criticarla.

En un intercambio de palabras afiladas, la mediática afirmó: ‘La que pelotudea sos vos, todo el día subiendo fotitos con el último gar...’. La China, en respuesta, replicó que lo que realmente le dolía a Latorre era la verdad sobre su propia vida. ‘A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado’, comentó la China.

La controversia escaló a nuevas alturas cuando Latorre tomó las afirmaciones de Suárez como un ataque a sus exparejas. ‘Nadie me mantuvo, era mi marido. ¿Quieres que te explique lo que es la sociedad conyugal?’, replicó, aludiendo a sus relaciones pasadas y sugiriendo que Suárez dependía de Icardi.

A medida que el enfrentamiento continuaba, Latorre se burló de Suárez al recordar sus vínculos, insinuando que sus anteriores parejas eran ‘ratas’. La tensión entre ambas famosas queda en evidencia, reflejando la división de opiniones del público sobre sus estilos de vida y decisiones.