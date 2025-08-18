En vivo

L-Gante rebotó en migraciones por deuda alimentaria con su hija Jamaica

El cantante no pudo viajar al exterior.

18/08/2025 | 11:32Redacción Cadena 3

FOTO: L-Gante rebotó en migraciones por deuda alimentaria con su hija Jamaica

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue hasta Ezeiza para tomarse un avión con destino a México para realizar un show musical durante una pelea de boxeo. Pero el cantante rebotó en migraciones, ya que no le permitieron viajar debido a que está inscripto en la lista de deudores de la cuota alimentaria por no pasar dinero para la manutención de su hija Jamaica.

“Ahora estamos haciendo la prueba. No sé si puedo salir. Muchas cosas dijeron que no eran certeras. Espero que esta sea otra mentira más de Merlo (el abogado de Tamara Báez)”, dijo el cantante a Puro Show, desde el aeropuerto.

Sin embargo, no lo dejaron embarcar y terminó saliendo de Ezeiza por otra puerta para no enfrentarse nuevamente con las cámaras. “Fue rebotado en migraciones por la falta de pago de la cuota alimentaria de su hija Jamaica”, explicó el cronista de El Trece, que se contactó con el abogado Juan Pablo Merlo, que en todo momento sostuvo que eso ocurriría, a pesar de que L-Gante pensaba que podía viajar al exterior.

L-Gante deberá ponerse al día, si deseara salir del país para hacer algún show en el exterior, como los estuvo haciendo durante su gira por Europa.

De todas formas, no se angustió ni optó por volverse a su casa. El músico se fue para un boliche de la Zona Sur, donde terminó subiéndose al escenario y animando la noche.

En los últimos días, L-Gante intentó reconciliarse con su ex, Tamara Báez, pero ella manifestó públicamente que prefería estar sola y dedicarse por completo al cuidado de su hija.

Lectura rápida

¿Quién no pudo viajar?
L-Gante.

¿Por qué no lo dejaron abordar?
Por estar inscripto en la lista de deudores alimentarios.

¿A dónde se dirigía?
A México para un show musical.

¿Qué dijo L-Gante sobre su situación?
Expresó dudas sobre si podría salir del país.

¿Qué hizo después de no viajar?
Se dirigió a un boliche en la Zona Sur para animar la noche.

[Fuente: Noticias Argentinas]

