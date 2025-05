Kim Kardashian se convierte en abogada a los 44 años sin asistir a la universidad

Kim Kardashian alcanzó su sueño de convertirse en abogada tras seis años de esfuerzo y dedicación. La conocida figura pública reveló que su objetivo siempre fue seguir los pasos de su padre, el abogado Robert Kardashian, famoso por defender a O.J. Simpson en un juicio muy mediático. En sus programas de televisión, "Keeping up with The Kardashians" y el actual "The Kardashians", mostró su interés por involucrarse en casos que podrían ayudar a personas encarceladas injustamente.

A pesar de no haber asistido a clases universitarias de manera convencional, Kim logró graduarse de la escuela de leyes en un programa que le permitió estudiar junto a un abogado. En sus redes sociales, escribió: "Finalmente me gradué de la escuela de leyes después de seis años!!!" y adjuntó un video que documenta su trayectoria.

Jessica Jackson, la abogada que la apoyó durante su formación, declaró: "Hace seis años, Kim Kardashian entró en este programa con nada más que un feroz deseo de luchar por la justicia". Este sistema de estudios en California y otros estados de EE. UU. permite a los aspirantes a abogados estudiar de esta manera, sin necesidad de inscribirse en una universidad formal.

La carga horaria del programa de Kim fue de 18 horas semanales, lo que representa una intensidad menor en comparación con la de sus compañeros, considerando que es madre de cuatro hijos y empresaria con múltiples proyectos. Su dedicación no pasó desapercibida: "Me dijeron que este era un camino casi imposible... pero se siente tan bien estar aquí y en camino a lograr mis metas", expresó Kim en una de sus declaraciones.

A pesar de su reciente graduación y los aplausos de sus amigos y familiares, le queda un último examen que debe presentar para poder ejercer plenamente como abogada en el país. Su hermana Khloé Kardashian compartió en redes sociales su orgullo por los logros de Kim, después de una celebración por su graduación.