Karina Jelinek lanza acusaciones sobre su relación con Flor Parise y cancela boda

Karina Jelinek había compartido, hace algunos meses, sus planes de celebrar su amor con Flor Parise en una idílica boda en Tulum, México. Sin embargo, estos proyectos se habrían visto gravemente perjudicados por las disputas constantes entre ambas. Este último fin de semana, Jelinek sorprendió a sus seguidores al publicar una enigmática historia que ponía en jaque su relación con Parise. En su mensaje, afirmó: "Jamás habrá casamiento. Es la persona más tóxica que conocí". Este comentario, que dejó a muchos boquiabiertos, fue borrado poco tiempo después de su publicación.

En un nuevo giro de los acontecimientos, este viernes, Jelinek continuó dejando entrever que la situación no era positiva. "Acaba de encerrar a mi perrito, que duermo todos los días, esta persona. Sigo dándole oportunidades, pero no. Ya no quiero más, lo tóxico se sabe", escribió la modelo en otro mensaje que también fue eliminado rápidamente.

Por otro lado, la diseñadora Paz Cornú, amiga cercana de Jelinek, también reflejó la tensión en la relación. Durante una entrevista en "Puro Show", mencionó que había sido la elegida para diseñar los vestidos de novia, pero ambas no se habían presentado a las pruebas. "Yo le presenté a Flor. Las esperé para la prueba y no vinieron. No sé nada, se llevan bárbaro", declaró Cornú, dejando entrever que las cosas no estaban bien entre la pareja.