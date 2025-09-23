Karina Jelinek habló sobre su vínculo con Flor Parise y su polémico posteo
La modelo no quiso definir su relación actual, y comentó acerca de sus publicaciones en Instagram y su vínculo con Parise.
23/09/2025 | 12:13Redacción Cadena 3
FOTO: ¿Karina Jelinek se reconcilió con Flor Parise?: qué dijo sobre su polémico posteo
Tras haberse calificado como “super soltera”, Karina Jelinek se sinceró sobre su vínculo actual con Flor Parise y se refirió a la historia de Instagram que publicó el pasado jueves.
En diálogo con un móvil de LAM, la modelo mostró el departamento que comparte con Parise, a quien se refirió como “compañera de casa”. Sobre su publicación dijo: "Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales".
La modelo se excusó diciendo que sus seguidores son un gran apoyo emocional: "Digo: '¿no, qué dije?'. La gente me acompaña, son como mis psicólogos, yo escribo y me escuchan un montón de personas y recibo respuestas. Ese día que había publicado, salí de Tequila, que me hago cargo. Me acuerdo lo que escribí y lo asumo, fue así real".
Sobre lo sucedido el jueves pasado, Jelinek explicó qué sucedió el día que anunció su “separación”: "Hay cosas privadas que no quiero contar, a veces me enojo y escribo cosas. Yo fui a una fiesta en Tequila y me quería ir que estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Al otro día dije: 'no fue tan grave, ya está, ya pasó'. Eso nada más. Fue una interna, una peleita que todos tenemos".
Al ser recordada por sus declaraciones anteriores, donde menciona que su pareja es tóxica y que tuvo actitudes cuestionables con ella, la modelo reconoció: "Soy un poco tóxica también la verdad, pero no quiero entrar a hablar siempre de mi relación. Soy una persona muy segura pero tenemos nuestros momentos".
Finalmente, no quiso ponerle un título a su relación con Parise: “Vamos a ver qué pasa, no sé, vivo el día a día”.
[Fuente: Noticias Argentinas]