Kanye West revela en su canción "Bianca" la razón de su separación

Kanye West lanzó el mes pasado su álbum titulado 'Bully', que incluye nueve canciones en las que ofrece profundas reflexiones sobre su vida personal. En una de las pistas, titulada 'Bianca', el rapero comparte la verdad detrás de su separación de su esposa, Bianca Censori.

Aunque legalmente siguen casados, los rumores sobre un posible divorcio aumentaron tras su aparición pública en los Grammy Awards, donde la modelo australiana captó la atención con un 'no vestido' que expuso su figura ante las cámaras.

En la canción dedicada a Bianca, Kanye aborda una situación en la que se siente abandonado por ella y menciona un intento de internarlo en un hospital psiquiátrico. Además, señala que su esposa sufrió un ataque de pánico tras las controversiales declaraciones que hizo en Twitter después de los Grammy, donde se manifestaba a favor de ciertas ideologías políticas.

Entre sus versos, el rapero expresa: 'Mi bebé se escapó. Pero primero intentó internarme. No iré al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo.'

Kanye agrega que la situación es tan tensa que 'está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé. Hasta que Bianca regrese me quedaré despierto toda la noche, no voy a dormir. Realmente no sé dónde está.'