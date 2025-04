Kanye West lanza acusaciones sobre un supuesto trío con Taylor Swift, Justin Bieber y Harry Styles

Kanye West, conocido por sus declaraciones provocativas, lanzó una serie de tuits donde realizó acusaciones sorprendentes en contra de Taylor Swift. El rapero sugirió que Swift, junto a Justin Bieber y Harry Styles, llevaron a cabo un trío del cual no fue parte, afirmando que esto era un ejemplo de racismo. 'Les mostraré un ejemplo de racismo. Justin Bieber y Harry Styles se follaron a Taylor Swift por ambos lados y no me llamaron', expresó el controversial artista en una serie de 100 tuits que captaron la atención de sus seguidores.

En el mismo hilo, Kanye West no solo se limitó a hablar de Taylor Swift, sino que también mencionó haber tenido relaciones con otras famosas, como Madonna y Ashley Olsen. 'Cuando me besé con Madonna, ella estaba presumiendo sobre cómo se acostó con Basquiat y PAC. Yo estaba asombrado, le encanta presumir como a mí', relató el rapero, dejando a muchos sorprendidos por sus afirmaciones.

La referencia a Taylor Swift se centra en su breve relación con Harry Styles, que tuvo lugar a finales de 2012 pero terminó al inicio de 2013. A través de sus tuits, West parecía anticipar la reacción de Swift, sugiriendo que estaría incómoda con sus comentarios: 'Sé que Taylor está pensando, ¿cómo mi*rda sabe eso?'

Estas declaraciones, que han desatado una ola de reacciones en redes sociales, reflejan la tensa relación que existe entre Kanye West y Taylor Swift, un conflicto que ha sido tema recurrente en sus trayectorias artísticas. La repercusión de sus palabras podría afectar no solo a su imagen, sino también la percepción pública hacia estos artistas.