Juli Argenta enfrentó un robo virtual en vivo y abandonó LAM momentáneamente

Juli Argenta vivió un tenso episodio durante una transmisión de LAM, justo antes de la primera aparición como "angelita" de Luciana Elbusto. Momentos críticos se desataron cuando Argenta se percató de que estaba siendo víctima de un robo virtual, al observar gastos que superaban el millón de pesos.

El momento en vivo

El conductor, Ángel de Brito, notó la ausencia de Juli y explicó al público: "Les aclaro que Juli salió un ratito porque descubrió que le estaban robando en su tarjeta de crédito. Se pegó un susto tremendo y tuvo que salir a hablar". Tras esta notificación, la panelista regresó a su lugar y compartió su experiencia de forma angustiante.

Descubrimiento alarmante

Argenta comentó que había notado movimientos extraños en su aplicación bancaria, lo que la llevó a alertarse. Posteriormente, al consultar con su pareja, se dio cuenta de que efectivamente le estaban robando. "Fue un palo en una compra de ropa de chicos y habían querido comprar una hidrolavadora por una billetera virtual, que igual le di de baja ahí. Pero ya pedí la baja de la tarjeta y ahora llamaré cuando salga", relató.

Su relato en redes sociales

Al concluir el programa, Argenta usó sus redes para contar más sobre la situación vivida. En sus publicaciones mencionó que esa noche no solo sufrió el robo, sino que también tuvo una serie de incidentes desafortunados en un corto período. "Pasaron un montón de cosas en el transcurso de más o menos 40 minutos. Además de que me afanaron en pleno LAM, o sea, literalmente me habían robado la tarjeta, me llevaron las notificaciones, me habían gastado un palo y pico entre una hidrolavadora y después un palo en Cheeky. Un desastre todo. Me levanto del sillón del LAM, se me cae la copa, literalmente rompo toda la copa de vidrio, toda la tribuna gritando, me mojé todo, un desastre".