Juana Repetto confirma que su bebé será un varón: emocionante revelación familiar

Juana Repetto estuvo embarazada de su tercer hijo y, en las últimas horas, confirmó que se trató de otro varón. Como se estila en esta época, la actriz realizó una celebración de revelación de género.

Si bien uno de sus hijos le pidió hacerlo “a lo Julián Álvarez” pateando una pelota, ella eligió explotar un globo y cortar una torta.

“Todos estábamos convencidos de que era mujer. Mi mamá y todas las brujas de la familia percibían mujer sin duda, era casi un hecho. Yo sentí que era mujer los primeros meses, pero a su vez llevo una vida entera diciendo que jamás tendré hijas mujeres”, comenzó a contar la actriz.

Juana hizo que sus hijos Toribio y Belisario escogieran un color para representar a una nena y otro para el varón. Decidieron que sería violeta para la hermanita y verde si se trataba de un nene.

“Bienvenido al team, tenés dos hermanos espectaculares que te esperan con mucha felicidad y amor, te sumás al mejor equipo del mundo bebito”, expresó Juana tras explotar el globo del que salió un polvo verde y cortar una torta que por dentro era de ese mismo color.