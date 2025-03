José María Muscari habla de su vínculo con Lucio, su hijo adoptivo, en La Noche de Mirtha

En una emotiva entrevista, José María Muscari compartió con Mirtha Legrand su experiencia como padre adoptivo durante la reciente emisión de La Noche de Mirtha. Muscari relató que decidió esperar a que su hijo Lucio cumpliera 16 años para llevarlo a ver su famosa obra, Sex, y afirmó que su relación se ha ido fortaleciendo desde que se conocieron cuando Lucio tenía 15 años.

Muscari, que adoptó legalmente a Lucio hace casi dos años, resaltó que su vínculo se ha desarrollado con rapidez y naturalidad. “Hace casi un año y medio que estamos juntos. Lucio ya cumplió 17. No me dice papá, me dice viejo, muy de adolescente”, comentó el director teatral entre risas, mostrando el cariño que ha cultivado con su hijo.

El director también destacó la cercanía que hay entre ellos, afirmando que “no hay distancia” debido a que no han vivido una larga separación. “Estamos siempre pegados, tenemos muchas actividades”, explicó, subrayando el método de crianza que han construido en conjunto.

Como parte del programa, Muscari también habló sobre un homenaje teatral que dirige en honor a Mirtha Legrand. Este espectáculo, que se realiza en el Palacio Libertad, presenta un elenco diverso de actrices que no intentan imitar a Legrand, sino más bien reflejar su esencia y vida. “Elegí especialmente mujeres que no se parecen en nada a vos. Hay monólogos, diálogos y escenas de tu vida. Es un proyecto original y emotivo”, explicó a la conductora, quien agradeció la iniciativa conmovida.

Con su estilo sincero y abierto, Muscari invitó a reflexionar sobre la naturaleza del vínculo familiar y cómo este puede fortalecerse a través del tiempo y las experiencias compartidas. La historia de Muscari y Lucio resuena profundamente en un momento donde muchas familias buscan redefinir sus lazos afectivos.