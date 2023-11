Jorge Rial abandona Argentina para instalarse en México: "Me voy a trabajar"

Luego de haber atravesado un año con severos problemas de salud y quedar en el medio de los conflictos de su hija Morena, Jorge Rial se irá de Argentina.

Según contó el periodista Ángel de Brito en LAM (América TV, lunes a viernes 20.00 horas), al ex Intrusos le llegó una gran propuesta laboral desde México y que fue difícil de rechazar.

"Se va a trabajar dos meses afuera. Va a ir a México a hacer podcast que tiene que ver con la historia. ¡Va a ser historiador! Lo producen allá: su productora y una empresa de ese país van a hacer historia latinoamericana. No contó todo el proyecto", explicó el conductor de LAM.

De Brito sostuvo que Rial se irá a producir un podcast para México y Colombia, que en el caso del primer país, se estrenaría en enero. También realizará una miniserie, aunque no se quedará a vivir al exterior.

"Me mandó algunos temas que van a tratar, el primero va a ser sobre el robo de la espada de Bolívar. Él me dijo que va a producir, pero supongo que también hará conducción", agregó el conductor del programa de espectáculos.

"Jorge Rial va a ser historiador. Su empresa, su productora y una empresa de México van a hacer podcasts de historia latinoamericana", detalló De Brito.

La noticia se conoce días después de numerosas versiones que indicaban que Rial podría conducir un programa para Canal 13 en 2024. De Brito aprovechó la oportunidad para consultarle sobre este tema y él lo negó rotundamente.

"Le pregunté por eso y me dijo que no. Me dijo: 'Leí también los rumores, pero nada. Ya no estoy para esa liga'. O sea, no quiere entrar en esos temas del rating", dijo el conductor de LAM.

"Es un rumor que está dando vueltas hace unos días, no me veo en el Canal Trece", decía el mensaje de Rial leído por De Brito. En ese mismo texto, Rial insistió con que no se quedará a vivir en México y que serán dos meses de grabación para preparar el podcast.

