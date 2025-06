Jessie J comparte la noticia de su batalla contra el cáncer de mama en Instagram

Jessica Ellen Conish, popularmente conocida como Jessie J, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que está enfrentando un complicado momento personal debido a un diagnóstico de cáncer de mama.

La artista de 37 años tiene previsto presentarse el 15 de junio en el festival Summertime Ball, en Londres. Este será su último concierto por un tiempo prolongado, dado que después se someterá a una cirugía de urgencia. La cantante regresará a los escenarios solo cuando esté completamente recuperada.

"Me diagnosticaron cáncer de mama en etapa temprana antes del lanzamiento de No Secrets. El cáncer es horrible en cualquier forma, pero me aferro a la expresión 'a tiempo'", expresó en el video que compartió.

Un breve adiós a los escenarios

En su mensaje, Jessie J mencionó: "Voy a desaparecer por un tiempo después del Summertime Ball para hacerme la cirugía y volveré con unos pechos enormes y más música. Necesito un abrazo", lo que muestra su característico sentido del humor incluso en un momento tan crítico.

Junto al video, la cantante agregó: "No (más) secretos. ¿Es demasiado pronto para hacer un remix llamado 'Living my breast life'? Bromas aparte (sabés que es una de las maneras en que supero los momentos difíciles), estos dos últimos meses fueron increíbles, y tener esto a la par me ha dado una perspectiva increíble. Pero... tu chica necesita un abrazo. Además, no tengo pechos enormes... ¿O sí? No, no... Debo dejar de bromear".