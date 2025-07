Jennifer Aniston será la madre de Jennette McCurdy en serie sobre abuso familiar

La ex actriz de Nickelodeon llevará su best seller "Me alegra que mi madre haya muerto" a Apple TV, explorando su infancia marcada por el abuso familiar, junto a Jennifer Aniston en el papel protagónico.

01/07/2025 | 21:11Redacción Cadena 3