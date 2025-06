Jared Leto es señalado por múltiples mujeres por conductas sexuales inapropiadas

En una reciente publicación, se revelaron serias acusaciones contra el actor y músico Jared Leto. Nueve mujeres denunciaron conductas sexuales inapropiadas del artista, destacando que varias de ellas eran menores al momento de los incidentes. Según el artículo de un medio estadounidense, las víctimas compartieron sus experiencias detallando comportamientos repetitivos y preocupantes por parte de Leto al interactuar con ellas.

Las denuncias exponen a un artista de 53 años que, según los relatos, no solo mantuvo conductas inadecuadas hacia mujeres adultas, sino que también involucró a adolescentes. "Esto fue un secreto a voces durante mucho tiempo", manifestaron algunas de las afectadas, subrayando la gravedad de la situación.

Una de las denuncias más impactantes provino de una mujer que revivió un suceso en el que Leto salió desnudo de una habitación y comenzó a masturbarse frente a ella cuando solo tenía 16 años. Este comportamiento inaceptable, según las denuncias, se replicó con otras mujeres de edades similares.

Otra testigo, quien tenía 16 años en 2008, recordó un encuentro en el Urth Café de Los Ángeles, donde establecieron una conversación amistosa y el artista obtuvo su número de teléfono. Sin embargo, sus invitaciones a fiestas se tornaron rápidamente en insinuaciones sexuales, agravando la situación cuando Leto comenzó a llamar varias veces al día.

Las conversaciones fueron descritas por la denunciante como cada vez más inapropiadas. "Me preguntaba cosas como: '¿Alguna vez tuviste novio? ¿Alguna vez has chupado un pene?', lo que me asustó profundamente. Esa fue la primera vez que pensé: 'Dios mío, eso no solo pasa en las películas'", relató.

Entre otros relatos, se encuentra el de Laura La Rue, una modelo que conoció a Leto a los 16 años en una gala benéfica. Después de un intercambio por correo electrónico, él la invitó a su estudio. A pesar de que ella accedió a una de las invitaciones en 2009, relató que durante su visita, el actor intentó seducirla en varias ocasiones.

A pesar de las graves acusaciones, un miembros de la banda Thirty Seconds to Mars, de la cual Leto es parte, negó categóricamente las alegaciones. Esta misma postura fue adoptada por uno de sus representantes, lo que plantea una controversia significativa en torno a las declaraciones y la credibilidad de las denuncias.