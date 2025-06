Ingrid Grudke y el escándalo por su separación y una denuncia polémica

Ingrid Grudke enfrentó una difícil separación al descubrir que su pareja, el empresario Martín Colantonio, mantenía una relación oculta con Andrea Miranda, esposa de su sobrino. A pesar de la ruptura, Grudke sigue vinculada a él debido a inversiones conjuntas realizadas en Misiones y en Mar del Plata.

Recientemente, se viralizó un video donde se observa a Ingrid retirando un cartel en el gimnasio que comparte con Colantonio en Posadas. Esta situación llevó a que la modelo fuera denunciada ante la Justicia por el empresario. Grudke aclaró: "Aún no me notificaron nada. Entré al gimnasio porque soy la imagen de una marca de proteínas y ese lugar es parte de la sociedad que tengo con mi expareja". En la misma intervención, detalló que levantó el cartel y algunas colchonetas como le pidió el dueño del establecimiento.

La situación se tornó más tensa cuando la modelo fue grabada mientras realizaba la acción, con Miranda presente, lo que llevó a Colantonio a llamar a la policía. “Esto no es venganza, no es rencor” enfatizó Grudke, quien también presentó pruebas de que Colantonio no solo le fue infiel con Andrea, sino que también mantuvo una relación con otra mujer llamada Florencia, quien ahora es responsable del gimnasio.

"Él tiene muchas deudas y sigue pagando a los empleados, pero no hay ganancias. Decidí no iniciar un juicio porque no quiero estar atada a él por una cuestión emocional. Aunque sigo siendo socia, él nunca me pagó nada. Honestamente, yo soy la damnificada en esta situación y, sorprendentemente, me denuncia un delincuente" concluyó Ingrid Grudke sobre su complicada relación con Colantonio y los conflictos legales que han surgido.