Inesperado encuentro entre Fátima Florez y Yuyito González en el aeropuerto

Un saludo inesperado

Fátima Florez y Yuyito González tuvieron un encuentro inesperado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, justo antes de abordar un vuelo con destino a Miami.

A pesar de su enemistad histórica, las ex del presidente Javier Milei se saludaron cordialmente, dejando de lado viejas rencillas. Esta interacción fue destacada por el periodista Ángel de Brito, quien mencionó que ambas compartieron un vuelo, aunque tenían diferentes motivos para viajar: "una asistía a un encuentro y la otra iba a recibir un premio".

De Brito también reveló que, a pesar de la cordialidad del saludo, "ellas se odian" y compartieron un breve momento en una conocida cadena de hamburgueserías del aeropuerto, donde se sentaron a un par de mesas de distancia.

En esa ocasión, el conductor observó que Yuyito lucía un estilo totalmente denim mientras que Fátima optó por un atuendo negro. En sus palabras: "El saludo fue breve y cordial, pero no se soportan, no se bancan, no se quieren".

La situación capturada

El animador de LAM subrayó que el ambiente era tenso a pesar de las apariencias. Las imágenes del encuentro fueron posteriormente difundidas, sorprendiendo a los seguidores de ambas figuras del entretenimiento argentino. Estos momentos se produjeron en un contexto donde los conflictos pasados entre las dos no han podido resolverse, lo que añade un toque especial a este inesperado encuentro en el aeropuerto.