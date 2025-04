Horacio Cirio se mostró devastado tras desconocer la muerte de su 'hija del corazón'

Horacio Cirio expresó su profundo dolor al manifestar que no tenía conocimiento del fallecimiento de su "hija del corazón", Verónica Mestré. Durante una comunicación telefónica con los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, lamentó: "No sabía nada de la muerte de Verónica, estoy muy triste y enojado por lo que sucedió".

El padre de Jesica Cirio relató que ni su hija ni su exesposa le informaron sobre la trágica noticia. Resaltó que Verónica, quien tenía 57 años y estaba separada, era una figura muy significativa en su vida: "Ella era una hija para mí. Cuando empecé a salir con mi ex pareja, Verónica tenía siete años y yo 18".

Horacio también se mostró indignado por la falta de comunicación familiar, aseverando: "No tienen corazón. No sé por qué no me avisaron. Yo no iba a hacer un circo de esto".

El consternado padre demandó: "Quiero saber dónde está el cuerpo, si le hicieron una autopsia, quiero saber a dónde la van a sepultar para llevarle una flor y rezarle un padre nuestro". Esta situación ha generado una gran tristeza en la familia y ha puesto de manifiesto la falta de comunicación entre sus miembros.

Cirio reveló su dolor al afirmar: "Tengo entendido que se murió hace un mes y no me dijeron nada porque me ignoran completamente, tanto mis hijos biológicos como la madre".

Verónica Mestré, quien estaba separada y tenía dos hijas, fue vista por Horacio por última vez hace seis años, cuando se encontraron casualmente en el centro de Lanús. Esta noticia ha dejado una huella profunda no solo en su familia, sino también en la comunidad que los conocía.