Graciela Borges recibirá el Doctorado Honoris Causa en el FIC.UBA 2025

La Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), a través de la Secretaría de Políticas de Diseño e Innovación Tecnológica, la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, y la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, anunciaron la realización de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA), que se llevará a cabo del 1 al 8 de octubre de 2025 en distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las actividades fueron con acceso libre y gratuito.

El festival tuvo su sede central en la FADU (Ciudad Universitaria) y se expandió a salas y espacios culturales emblemáticos de Buenos Aires: Cinépolis Plaza Houssay – Sala 3 (Av. Córdoba 2135), Cultural San Martín (Paraná 310), Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046) y Facultad de Derecho (Av. Figueroa Alcorta 2263).

El FIC.UBA 2025 contó con 48 largometrajes y 36 cortometrajes en 8 días de proyecciones, organizados en 4 competencias, una sección Panorama y tres retrospectivas. Entre los eventos más atractivos del festival estuvo la entrega del título Doctor Honoris Causa de la UBA a tres figuras clave del cine:

La icónica actriz argentina Graciela Borges fue homenajeada con una proyección de sus películas más emblemáticas. Con más de seis décadas de trayectoria, Borges trabajó con directores como Leopoldo Torre Nilsson, Raúl de la Torre y Lucrecia Martel, y se consolidó como una de las intérpretes más reconocidas y premiadas del cine nacional, referente indiscutida de la pantalla grande en América Latina.

El renombrado cineasta británico Asif Kapadia, ganador del Oscar por Amy, también recibió un reconocimiento y presentó su nueva película, 2073, por primera vez en Argentina. Kapadia es autor de una trilogía documental que marcó un hito en el cine contemporáneo (Senna, Amy, Diego Maradona), reconocida en festivales y premiaciones internacionales por su narrativa innovadora y su capacidad de retratar íconos de la cultura global.

El artista plástico y diseñador argentino Juan Gatti fue distinguido por su trayectoria internacional en el cruce entre el cine y las artes visuales. Reconocido por ser el autor de los diseños gráficos de numerosas películas de Pedro Almodóvar, colaboró también con cineastas como Fernando Trueba, Alex de la Iglesia y Lucrecia Martel. En paralelo, dejó una huella imborrable en la cultura popular con tapas de discos emblemáticos del rock argentino de los años setenta, convirtiéndose en una figura clave del diseño gráfico contemporáneo.

En el marco del festival y en conmemoración del 40 Aniversario del Juicio a las Juntas, se entregó en la Facultad de Derecho -que este año se incorpora como una sede FIC.UBA- el título de Doctor Honoris Causa a los jueces responsables del histórico fallo. Recibieron este reconocimiento Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco (post mortem) y Andrés J. D’Alessio (post mortem).

El homenaje se completó con la proyección de tres películas que abordan el histórico juicio: Argentina, 1985 (Santiago Mitre), El juicio (Ulises de la Orden) y El Nüremberg argentino (Miguel Rodríguez Arias).