Graciela Alfano vuelve a cuestionar a Wanda Nara en medio del escándalo del Wandagate

Graciela Alfano volvió a ser noticia al referirse nuevamente al escándalo conocido como Wandagate. Esta vez, no solo criticó a Wanda Nara, sino también a Yanina Latorre, y lo hizo a través de un contundente posteo en sus redes sociales. La ex vedette, quien ha mostrado su preocupación por los ataques hacia Eugenia Suárez, enfatizó que "un hombre no es un objeto propio" y describió los enfrentamientos como "pura maldad". Alfano aseveró: "Ya se trata de un acoso. Soy una buena amiga, tenerme en el rincón no es broma. Tengo argumentos".

En una clara intención de exponer su punto de vista, Alfano publicó un collage en sus historias de Instagram. En la imagen se pueden observar cuatro fotografías: en la parte superior, ella misma durante una producción de fotos, seguida de La China Suárez luciendo un maquillaje recientemente hecho. En el diseño también aparece Wanda Nara con un gesto poco favorecedor y, por último, Yanina Latorre riendo de manera desenfrenada.

Alfano concluyó su publicación subrayando lo que parece un intento de desdén hacia sus rivales, escribiendo: "¿Entienden por dónde va el ataque? Quieren ser como nosotras". Esta declaración ha generado revuelo en redes sociales, evidenciando una vez más la controversia que rodea a las figuras del espectáculo argentino.