Graciela Alfano defiende a La China Suárez y critica actitud de Wanda Nara

Defensa a La China Suárez

La ex vedette Graciela Alfano reveló que Eugenia "La China" Suárez se apoya en su fe para sobrellevar la polémica mediática que la rodea. Según Alfano, La China es una mujer creyente que encuentra en Dios la fortaleza necesaria para enfrentar la situación. En contraste, la actriz criticó a Wanda Nara, afirmando que parece estar "obsesionada" con Suárez.

Alfano se distanció de otras figuras mediáticas que dependen de los lujos que les proporcionan sus parejas, dejando claro que siempre logró su independencia económica. "Yo me compro todo. En las redes me dicen 'gato', y a mí me hubiera encantado ser gato, pero tuve plata toda la vida", expresó.

Similaridades y críticas hacia Wanda Nara

La ex vedette se refirió a La China, destacando que la percibe como alguien perseguida injustamente. "Vi una mujer realmente perseguida; si esto lo hiciera un hombre, estaríamos aplaudiendo", afirmó. A su vez, remarcó la falta de apoyo hacia Suárez en el ámbito mediático, sintiendo que no se alza la voz con suficiente firmeza a su favor.

Respecto a Wanda Nara, Alfano manifestó que no observa un ataque hacia ella, sino una necesidad de empoderarse tras el final de un matrimonio. "Una persona que estuvo en la audiencia me comentó que Wanda hablaba constantemente de La China y la mencionó en varias ocasiones. Está un poquito obsesionada", opinó. Ante esta situación, sugirió que Nara debería soltar a Icardi para avanzar en su vida.

Conclusión sobre la fe de La China

Al final de su declaración, Alfano reiteró que la fe es fundamental para La China. "Ella me dijo que se ampara en Dios para soportar todo esto", concluyó, dejando ver su empatía hacia la situación que enfrenta Suárez en el complicado mundo del espectáculo argentino.