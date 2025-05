Giuliana Salguero de TN presenta quejas tras cobertura de temporal en San Antonio de Areco

En una controversial cobertura del temporal en San Antonio de Areco, la notera Giuliana Salguero de TN expresó su descontento por lo que percibió como falta de apoyo durante su labor. A través de un intenso descargo en sus redes sociales, Salguero denunció que el canal no la asistió y que fue retirada del aire en favor de otros cronistas. Este evento se produjo el sábado pasado, cuando la cronista intentó abordar una embarcación destinada exclusivamente a evacuar a los afectados y trasladar provisiones.

La queja de Salguero generó un sinfín de comentarios en las redes sociales, donde la audiencia mostró su contundente opinión sobre la situación. Además, el periodista Ángel de Brito hizo eco del malestar al difundir un audio donde la cronista se refería de manera desafiante a las víctimas del desastre natural. En sus declaraciones, Salguero intentó justificar su postura, recibiendo respuesta crítica de los usuarios que sentían que su actuación durante la cobertura priorizaba el rating por encima de la sensibilidad hacia los afectados.

Ante las críticas, Salguero no se quedó callada. En un mensaje a uno de sus detractores respondió: "Una vergüenza es que vos te dediques a escribirme, ridículo. Si te jode mucho el rating, lo que podés hacer es comprarte cómics, o mirar Tik Toks". Al mismo tiempo, otros usuarios compartieron capturas de pantalla donde la cronista respondía a cada comentario, a menudo con un tono desafiante.

En otra comunicación, defendió su derecho a quejarse, argumentando que ella era la que estaba en el lugar para realizar su trabajo. En respuesta a las reacciones, escribió: "No sabe lo mortificada que me siento por gente que no tiene más que tiempo que perder atando cabos que no existen". Con estos intercambios, la cronista dejó claro que su intención nunca fue menospreciar a los afectados, sino expresar frustración por el manejo interno del canal.

La controversia se intensificó cuando nuevos audios de Salguero fueron difundidos, revelando un tono despreocupado y polémico en sus interacciones con la audiencia.