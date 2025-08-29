En vivo

Espectáculos

Gimena Accardi estaría iniciando un romance con un joven de 23 años

Según Fede Flowers, la actriz conoció a su conquista en pleno vuelo.

29/08/2025 | 17:47Redacción Cadena 3

FOTO: Gimena Accardi estaría iniciando un romance con un joven de 23 años

Tras su escandalosa separación de Nicolás Vázquez y confirmar haberle sido infiel, desmintiendo que se tratase de un affaire con su amigo Andrés Gil, Gimena Accardi estaría iniciando un romance con un joven de 13 años menor que ella.

Así lo reveló Fede Flowers en #Cabak1079 (El Observador) a través de un enigmático: “Se estaría conociendo con un muchacho, de 23 años, ella que estuvo en el centro de la polémica, nada más y nada menos que la señorita Gimena Accardi”.

Y agregó: “Lo conoce hace muy poco a este muchacho. Se conocieron e intercambiaron los números en un viaje que hizo ella muy reciente”.

Según el periodista, la actriz de 40 años y su nueva conquista se conocieron cuando ella viajó a España para reencontrarse con amigos luego de anunciar su separación de Vázquez y, desde entonces, habrían tenido “varios encuentros”.

Además, aseguró que la información le llegó de parte del “entorno de las amigas/amigos de él”.

Lectura rápida

¿Quién es Gimena Accardi?
Es una actriz argentina de 40 años.

¿Con quién estaría saliendo?
Con un joven de 23 años, con el que se conoció en un vuelo.

¿Cómo se conocieron?
Intercambiaron números en un viaje que hizo Gimena a España.

¿Qué reveló Fede Flowers?
Informó que Gimena estaría conociendo a un joven tras su separación.

¿Qué sucedió antes?
Gimena confirmó una infidelidad y se separó de Nicolás Vázquez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

