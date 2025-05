Furioso descargo de Juana Repetto contra Sebastián Graviotto por sus hijos

Juana Repetto compartió su experiencia tras su reciente separación de Sebastián Graviotto, señalando que ha asumido prácticamente toda la responsabilidad en la crianza de sus hijos.

"Nunca crié 50-50. Esa es la realidad. Yo me ocupo de prácticamente todo con los chicos, como fue siempre, y ahora un poquito más," afirmó en sus Instagram Stories.

La influencer, visiblemente afectada, expresó: "Hoy estoy un poco enojada. Enojada por esto de tanta injusticia... Seis años en pareja intentando algo que no logra, pero cuando te separás, sucede." Juana también hizo un llamado a sus seguidores en busca de ayuda para conseguir una niñera, manifestando su frustración: "La injusticia a mí me desata ira. Así que estoy como en modo Calu Rivero, buscando a alguien que me ayude porque lamentablemente si no era el padre, son actividades de otros niños."

Además, Juana Repetto reflexionó sobre su relación actual con su ex pareja, comentando: "Estamos en los términos en los que estábamos antes de separarnos, motivo por el cual había que separarse. Básicamente, nos cuesta mucho llevarnos bien y ponernos de acuerdo. A mí la injusticia me desata ira. Nunca logramos terminar de encontrarle un equilibrio al tema del ensamble familiar".

Sin embargo, hizo énfasis en que, a pesar de las dificultades con Graviotto, su relación con sus hijos se mantiene bien. "Por ahí, entre nosotros, hay algún ida y vuelta bastante complicado, pero con los chicos hemos compartido momentos, plaza y todo bárbaro."