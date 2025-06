Furiosa crítica de Yanina Latorre a la China Suárez

La panelista Yanina Latorre expresó su indignación al criticar severamente a Eugenia 'la China' Suárez. Esta situación se desencadenó luego de que Suárez compartiera una fotografía disfrutando de medialunas, justo el día en que se realizó la revinculación judicial entre Mauro Icardi y sus hijas. Según las disposiciones judiciales, la actriz no debía estar presente en ese momento.

Latorre, en su perfil de X (ex Twitter), no se contuvo y afirmó: "Realmente es digna de lástima una mina que no tiene sentimientos ni empatía. La cara de cínica comiendo la medialuna la grafica". Este comentario se volvió viral casi al instante, captando la atención del público.

De acuerdo a lo informado por Noticias Argentinas, la situación ocurrió luego de que Suárez acompañara a su hijo Amancio Vicuña al edificio donde reside Wanda Nara, madre de las hijas de Icardi. La decisión de la Justicia era que el encuentro entre el futbolista y sus hijas se llevara a cabo sin la presencia de Suárez, lo cual, aparentemente, no se cumplió.

Poco tiempo después, la actriz compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece durmiendo al lado de su hijo, titulada "Siesta de viernes pegaditos", seguida de otra foto donde se la ve comiendo medialunas. Esta publicación generó un fuerte revuelo en el ambiente del espectáculo, avivando las críticas hacia ella.

El episodio reavivó el conflicto mediático que involucra a estas figuras del espectáculo y abrió un nuevo capítulo de críticas hacia Suárez, quien decidió permanecer en silencio mientras las redes estallaban con reacciones.