Florencia de la V debutó como conductora en Canal 9 con 'Los profesionales de siempre'

Florencia de la V inició su nueva etapa como conductora en Canal 9, presentando el programa 'Los profesionales de siempre'. Su debut se produjo después de una polémica desvinculación del programa 'Intrusos', emitido por América TV. Durante el regreso del formato a la televisión, Florencia compartió el panel con Estefi Berardi, Fernando Cerolini, Ale Castelo, Leo Arias y Enzo Aguilar.

En el comienzo del programa, la conductora realizó un apasionado descargo sobre los días que siguieron a su salida de América TV, donde reveló cómo esta situación la llevó a considerar intervenciones quirúrgicas. 'Mi salida a la televisión fue bastante abrupta, una patada en el culo me dieron que desaparecí de la noche a la mañana, pero acá estoy. En la televisión pasan a menudo este tipo de cosas', indicó Florencia, destacando el impacto emocional que tuvo.

Florencia relató que estaba preparándose para celebrar la Navidad cuando se enteró de su desvinculación: 'Ya tenía el árbol armado para brindar, y se me vino la noche. Es una sensación ingrata que te despidan en Navidad, es como que te abandone un novio en ese momento, no puede ser'.

La conductora también expresó que su repentina salida la afectó profundamente, llevándola a contemplar radicales cambios físicos. 'Me tomé unas vacaciones obligatorias que sirvieron para reflexionar. En un entorno donde siempre se está apresurado, pensé que era el momento de operarme, pero después me dio miedo dar ese paso sin pensarlo', detalló.

En su sinceridad, Florencia contempló la idea de una vaginoplastia, pero los temores la hicieron desistir: 'Podría haber estado fuera de la televisión hasta un año, así que fue cuando dije: me hago una vaginoplastia, pero después consideré que no estaba bien dar ese paso en un momento tan inestable de mi vida'.

Tras decidir no realizarse la vaginoplastia, evalúo hacerse un lifting, pero se arrepintió después de la primera consulta. 'Opté por seguir un camino espiritual y decidí concentrarme en mi interior. He vivido tantas cosas que me han llevado a este momento y aquí estoy, entera', subrayó.

Florencia recibió la propuesta de conducir 'Los profesionales de siempre', el mismo formato que catapultó a Viviana Canosa al estrellato, en un periodo de introspección y meditación en su vida.