Flor Vigna lanzó su tema “Apunta, dispara”, ¿dedicado a Griselda Siciliani?
La cantante se presentó como una guerrera en su reciente videoclip aludiendo a mujeres que se quedan con hombres en pareja. Su nuevo tema hace eco de conflictos personales recientes.
03/09/2025 | 14:36Redacción Cadena 3
FOTO: Lo nuevo de Flor Vigna/Fotografía: Captura Youtube
Flor Vigna publicó su nuevo tema musical y videoclip de “Apunta, dispara”, una canción que le dedica a las mujeres que se quedan con los hombres que están en pareja.
"No me llevo bien con Tatianas", dice en el tema, en alusión al término que creó Martín Cirio para las mujeres que le sacan el novio a otras.
Recientemente, Flor estuvo refiriéndose de esa manera hacia la actriz Griselda Siciliani, actual pareja de su ex, Luciano Castro. "Ella me decía 'venite al teatro con Lucho'... Después fue buenísimo porque yo me tenía que separar y sin ese cuerno no iba a animar. Yo estaba haciendo de madrastra, nada que ver, tenía que estar en la Bresh, no haciendo fideos", dijo en una reciente entrevista.
También se refirió a las críticas que recibe por haber decidido dedicarse a la música: “Ni con Bomberos me apagan, no tengo miedo a enfrentarme al dolor, no tengo miedo de gritar por lo que soy, no tengo miedo de crecer bajo presión, no tengo miedo mientras siga el corazón”.
Flor Vigna ya lanzó varios temas, pero no llegó a convertirse en una referente de la música. Sacó “Picaflor”, “Una en un millón”, “Puedo solita” y “La verdad”.
[Fuente: Noticias Argentinas]