Fernanda Iglesias se separó y habla sobre sus requisitos en aplicaciones de citas

Fernanda Iglesias, reconocida periodista y panelista de Puro Show, acaba de finalizar una relación tras nueve meses de pareja. En una charla abierta, la comunicadora expresó su opinión sobre el amor, las relaciones y sus particularidades al buscar hombres a través de apps de citas.

Separación y nuevos horizontes

La especialista en espectáculos, tras su ruptura, mencionó que uno de los motivos fue "diferencias políticas". Con humor, comentó: "Me gusta salir con gente de los medios. Me separé por diferencias políticas. No podía gorilear".

Lo que busca en un compañero

Al dar detalles sobre sus requisitos, Iglesias señaló que desea salir con hombres que no sean significativamente mayores que ella, estableciendo una franja entre 48 y 52 años. También ha afirmado que no saldría con un hombre casado, ni con aquellos que sean calvos o que tengan hijos, ya que ella no planea tener más. "Los hombres son cazadores. No quiero que sean más grandes que yo, hasta 52. No saldría con un casado", declaró.

La periodista también mencionó que espera encontrar un hombre que resida en la Ciudad de Buenos Aires, que posea automóvil, sentido del humor y estabilidad económica. "Yo ya hijos no voy a tener, que viva en CABA, que tenga auto, que tenga sentido del humor, que tenga plata", resaltó.

Encuentros en la App

Iglesias se encuentra en dos aplicaciones de citas y ha revelado que encontró a varias personalidades conocidas, como David Kavlin, Fede Bal, Pablo Novak y Patricio Giménez. Sin embargo, la periodista se sintió atraída por un político cuya identidad dejó entrever: "Es del PRO. Fue diputado. Tiene una profesión, es economista. Públicamente le digo 'no me rechaces'."

A pesar de su interés, lamentó que el político, Martín Tetaz, no respondiera a su intento de acercamiento. "Le escribí a su jefa de prensa porque por ahí no me veía, pero no me contestó nunca más. Me parece muy gracioso, me parece brillante, me parece muy inteligente", expresó.

Un pedido especial

Al finalizar su relato, Iglesias hizo una solicitud explícita: "Consíganme a Martín Tetaz", mientras interactuaba con otro pretendiente en la misma aplicación. Este divertido momento fue compartido con el conductor Matías Vázquez, quien se ofreció a ayudar.

La vívida anécdota de Iglesias no solo entretuvo a su audiencia, sino que también ofreció una mirada divertida sobre el mundo de las citas contemporáneas y las expectativas que se podrían tener en estas plataformas.