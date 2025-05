Ex empleada de Wanda Nara denuncia maltrato laboral y prácticas irregulares

FOTO: Quería que yo declare que Maxi le pegaba a sus hijos: ex empleada doméstica apuntó contra Wanda Nara

Analía Alvarado, ex empleada doméstica de Wanda Nara, reveló detalles impactantes sobre las condiciones laborales que vivió mientras trabajaba para la mediática. Según su testimonio, comenzó a trabajar en un periodo en que Nara se encontraba iniciando su relación con Mauro Icardi, y señala que no solo estuvo bajo condiciones de empleo en negro, sino que también enfrentó situaciones muy difíciles en el entorno laboral.

Alvarado, que afirma no haber recibido su salario durante tres años, declaró: “Vamos a ver si hay justicia para las empleadas domésticas porque estamos en juicio desde hace once años. Trabajé en negro y ella me quiso hacer firmar un papel en blanco cuando ya tenía pensado dejarme sin trabajo”. Su relato pone de manifiesto una serie de abusos que cometió Nara en su calidad de empleadora.

La ex empleada recordó su experiencia laboral: “No la termino de conocer a Wanda. Cuando la conocí, le creía y pensaba que iba a pagar lo que trabajaba, pero no fue así. Estaba de lunes a lunes con ella”. Alvarado compartió que sacrificaba tiempo con su familia por cumplir con su trabajo, aunque en muchas ocasiones no recibía días libres y se sentía explotada.

Alvarado se ocupaba de cuidar a los niños, limpiar y cocinar, desempeñando múltiples tareas en el hogar. Sin embargo, alega que no mantenía una relación cercana con Nara, quien, dice, se desconectaba durante su jornada laboral. “Si no le decíamos que los chicos estaban enfermos, ella no se enteraba”, agregó. La mujer aseguró que los problemas de pareja entre Nara y Maxi López generaban un ambiente tenso en la casa.

En relación a la dinámica familiar, comentó: “Ella le daba prioridad a su pareja, que era Mauro. Con Maxi, había muchas luchas y peleas, ella no quería que los chicos lo viesen”. Reveló que Nara intentó que la empleada mintiera acerca de la relación de Maxi con sus hijos, presionándola a declarar que él abusaba de ellos. “Ella me llevó a una fiscalía para que hablara mal de Maxi”, enfatizó.

Por si fuera poco, Alvarado expuso que también le retuvieron los pasaportes durante un viaje a Italia, generándole complicaciones para regresar a su país: “Estuve seis meses en negro, y con mi compañera, pasamos por momentos muy difíciles. Íbamos a la embajada para pedir ayuda porque estábamos indocumentadas”.

Ante estas acusaciones, la abogada Ana Rosenfeld, que ya representaba a Nara, descalificó las afirmaciones de Alvarado diciendo: “Es todo falso, es un invento. Mentiras y difamación. Grabaré el programa y lo veré tranquila”.