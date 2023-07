Eugenia Tobal habló sobre el "tormento, dolor y traición" con Nicolás Cabré

Eugenia Tobal y Nicolás Cabré se conocieron en la novela "Los Únicos" que se emitía por El Trece. Poco tiempo después, en mayo de 2011, se casaron.

En la segunda temporada de la ficción, Tobal no participó y la “China” Suarez, quien hacia participaciones esporádicas, la reemplazó como coprotagonista.

Eugenia Tobal conoció a Nicolás Cabré en la filmación de una tira.

En ese intervalo, Eugenia Tobal perdió un embarazo de dos meses, lo que causó un duro momento anímico de la actriz. A esto se sumaron los rumores de romance entre su marido y la joven actriz con pasado en “Casi Ángeles”.

Una década después Eugenia Tobal volvió a expresarse

“A todos los que me lastimaban los llamaba por teléfono y les decía: ‘Vos no me conocés, ¿querés que charlemos? Yo te cuento’. No soy de hablar por hablar y decir cosas de personas que no conozco; entonces está bueno que me conozcan primero”.

Nicolás Cabré tuvo una relación y una hija con Eugenia Suárez.

En diálogo con Rodrigo Lussich, la actriz brindó más detalles: “Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres. A mí se me expuso de una manera muy tremenda, porque yo me guardé y, sin embargo, no hubo mucha piedad”, expresó la actriz y agregó que “todavía parece que eso fue como lo único que marca mi vida y después pasaron tantas cosas”.

“Lo sané al año o dos años, ya pasó. Después tuve otros novios y otra vida”, resaltó Eugenia Tobal, tras recordar el momento de infidelidad y dolor.

Para concluir, Tobal expresó que no guarda rencor y aprendió a perdonar: “Uno no es lo que fue en un pasado con alguna cosa dolorosa o fea. A mí después me pasaron un montón de cosas hermosas y maravillosas. Eso fue una situación en la vida que le pasa a cualquiera. Lo mío fue expuesto, aunque no lo elegí”.