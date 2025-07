Escándalo en Telefe por denuncias de ex Gran Hermano sobre malos tratos

A tan solo una semana de la gran final de Gran Hermano 2025, el reality de Telefe se ve envuelto en un nuevo escándalo tras las fuertes denuncias de ex participantes acerca de malos tratos y desprecios por parte de una productora.

Durante el programa LAM, Ángel de Brito reveló que el día en que los ex concursantes fueron invitados, exhibieron un video desde la tribuna de GH que capturó un momento de tensión entre Selva Pérez y una integrante de la producción. Cuando se les preguntó sobre las imágenes, los participantes comentaron haber vivido situaciones similares con la misma productora.

En entrevista con LAM, Lucía Maidana se refirió a la productora, detallando los malos tratos que tanto ella como su familia sufrieron.

“Es lamentable lo que sucede, se trata de una única persona. Siempre nos recibieron muy bien, pero esta mujer fue muy grosera con mi familia y con el público que estaba en la tribuna. Me atrevo a pensar que también la echó a Kenny Palacios de la tribuna. En el primer programa de esta edición, asistí con mi novia, y también la trató mal. Decidí no volver más, y muchos otros han hecho lo mismo por su comportamiento”, reveló a Santiago Riva Roy.

Además, compartió un recuerdo: “Me acuerdo de que en un Martín Fierro, ella me dijo, ‘no te engalanes demasiado porque no irás a la alfombra roja’, o algo así, directamente a la cara. También echó a mi estilista en el hotel, tratándolo de forma muy desagradable”.

Por su parte, Alan Simone, también de la misma edición que Maidana, corroboró lo dicho por su compañera: “Esto es una cuestión de falta de educación, no solo me ha afectado a mí. He visto muchos casos en los que a otros compañeros se les ha atendido de manera inadecuada”.

Simone además añadió: “Conozco a compañeros que evitan regresar para no cruzarse con ella, ya no soportan más el trato. Al parecer, esto también le sucede a los participantes actuales”.

Finalmente, Keila Sosa, de la última edición, denunció que la productora la excluyó de las fotos grupales como represalia por haber decidido abandonar el reality.