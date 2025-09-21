Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y ella lo rechazó en Milán

FOTO: Eros Ramazzotti intenta besar a Evangelina Anderson y ella lo rechaza en Milán

Un video que se viralizó en las últimas horas mostró un momento polémico e incómodo entre la modelo Evangelina Anderson y el cantante italiano Eros Ramazzotti.

En las imágenes, grabadas en Milán, se vio cómo el artista intentó besar en la boca a la modelo y ella lo rechazó, esquivándolo con un rápido movimiento de cabeza.

/Inicio Código Embebido/

"Evangelina Anderson"



Porque le corrió la boca a Eros Ramazzotti cuando el cantante italiano intentó besarla, pero después agarró viaje. pic.twitter.com/VaEE8MoEXu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 21, 2025

/Fin Código Embebido/

El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, donde Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili, quien fue la encargada de grabar y publicar el video con la frase "Alguien se enamoró…".