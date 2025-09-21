Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y ella lo rechazó en Milán
Mientras posaban para una foto, el cantante intentó besarla y la modelo lo esquivó.
21/09/2025 | 15:09Redacción Cadena 3
Un video que se viralizó en las últimas horas mostró un momento polémico e incómodo entre la modelo Evangelina Anderson y el cantante italiano Eros Ramazzotti.
En las imágenes, grabadas en Milán, se vio cómo el artista intentó besar en la boca a la modelo y ella lo rechazó, esquivándolo con un rápido movimiento de cabeza.
"Evangelina Anderson"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 21, 2025
Porque le corrió la boca a Eros Ramazzotti cuando el cantante italiano intentó besarla, pero después agarró viaje. pic.twitter.com/VaEE8MoEXu
El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, donde Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili, quien fue la encargada de grabar y publicar el video con la frase "Alguien se enamoró…".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió entre Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson?
Un momento incómodo se registró cuando el cantante intentó besar a la modelo y ella lo esquivó.
¿Dónde ocurrió el hecho?
El encuentro tuvo lugar en Milán, durante la Semana de la Moda.
¿Quiénes estaban presentes en el momento?
Estuvieron presentes Evangelina Anderson, Eros Ramazzotti, Majo Martino y Milca Gili.
¿Cómo se difundió el incidente?
Milca Gili grabó el momento y lo publicó en redes sociales, generando una rápida viralización.
¿Cuál fue la reacción de Evangelina Anderson?
Anderson esquivó el intento de beso de Ramazzotti de forma clara y rápida.
