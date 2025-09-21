En vivo

La Cadena del Gol

Godoy Cruz vs. Instituto

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Rosario Central vs. Talleres

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Colón vs. Dep. Morón

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Instituto

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y ella lo rechazó en Milán

Mientras posaban para una foto, el cantante intentó besarla y la modelo lo esquivó.

21/09/2025 | 15:09Redacción Cadena 3

FOTO: Eros Ramazzotti intenta besar a Evangelina Anderson y ella lo rechaza en Milán

Un video que se viralizó en las últimas horas mostró un momento polémico e incómodo entre la modelo Evangelina Anderson y el cantante italiano Eros Ramazzotti

En las imágenes, grabadas en Milán, se vio cómo el artista intentó besar en la boca a la modelo y ella lo rechazó, esquivándolo con un rápido movimiento de cabeza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, donde Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili, quien fue la encargada de grabar y publicar el video con la frase "Alguien se enamoró…". 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió entre Eros Ramazzotti y Evangelina Anderson?
Un momento incómodo se registró cuando el cantante intentó besar a la modelo y ella lo esquivó.

¿Dónde ocurrió el hecho?
El encuentro tuvo lugar en Milán, durante la Semana de la Moda.

¿Quiénes estaban presentes en el momento?
Estuvieron presentes Evangelina Anderson, Eros Ramazzotti, Majo Martino y Milca Gili.

¿Cómo se difundió el incidente?
Milca Gili grabó el momento y lo publicó en redes sociales, generando una rápida viralización.

¿Cuál fue la reacción de Evangelina Anderson?
Anderson esquivó el intento de beso de Ramazzotti de forma clara y rápida.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho