El Tucu López y su peculiar historia sobre un curioso espectador en "Sex"

Durante su presencia en el programa 'Almorzando con Juana', El Tucu López relató una experiencia realmente insólita que vivió en una de las funciones de 'Sex', la exitosa obra que integra.

"Pasaron muchas cosas, algunas realmente increíbles. Recuerdo a un hombre que siempre asistía solo a la primera función de Sex, sentado en silencio, con su bebida, observando sin intercambiar palabra con nadie. Su actitud era muy particular", indicó.

"En una ocasión, mientras realizaba una actuación sobre la barra, noté que se acercaba a mí, colocándose justo debajo. Me miró fijamente y en un momento inesperado, me dijo: 'Tucu'. ¡Por fin habló! Este instante fue muy significativo, ya que nunca antes había pronunciado una palabra. Le pregunté qué deseaba, y me respondió: 'Espero que te guste lo que voy a hacer.'", relató el Tucu.

La situación se tornó aún más curiosa cuando el hombre se ausentó de la sala y, tras un rato, regresó completamente cambiado. Esta vez, estaba vestido de mujer y portaba una correa, que comenzó a repartir entre otros asistentes para que lo pasearan.

"Fue algo asombroso. Tomó asiento junto a una mesa donde había una pareja, a quienes les pedía que le lanzaran cosas al lado, que él tenía que recoger del piso como si fuera un perrito. Estaba completamente disfrutando de la situación. Era su fetiche", agregó Tucu. Y finalizó: "En Sex suceden muchas experiencias así. La gente asiste para liberarse, para ser quien realmente desea ser, sin ningún tipo de juicio".