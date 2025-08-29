FOTO: El romántico posteo de Mauro Icardi a la China Suárez: "El destino nos eligió"

Mauro Icardi y la China Suárez hicieron alarde de su relación a través de sus redes sociales. El futbolista le dedicó unas dulces palabras a su novia y generó cientos de reacciones en sus comentarios.

Con tres fotos en blanco y negro, el jugador del Galatasaray se mostró sonriente abrazando a la actriz, quien lo miraba con amor en sus ojos: "No fue casualidad, el destino nos eligió ??", escribió.

Lejos de conseguir mensajes alentadores, los usuarios ironizaron sobre la historia detrás de la pareja y la frase elegida por el futbolista.

“Jajajaja el destino seee jajaja ella te eligió ??en realidad eligió tu dinero”, indicaba uno de los mensajes. “Seamos sinceros! No fue casualidad hermano, estabas casado”, señaló otro.

"Mira si el destino va a estar ocupados en ustedes", remarcó una usuaria. Mientras que otro fue más a fondo: “No, no fue casualidad..... Fue infidelidad ????”.

