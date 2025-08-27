El relato de Luciana Elbusto sobre su encuentro con Martín Demichelis en 2007

“Lo conocí hace mucho tiempo en Sunset, en diciembre de 2007, una semana antes de que él empiece a estar con Evangelina”, señaló la comunicadora que, al ser consultada por “¿Qué hicieron?” en esa ocasión, sólo atribuyó: “Yo no sabía quién era”.

“Tenía pelo largo y a mí los hombres de pelo largo, no me van. Era la época de Gran Hermano e íbamos a bailar todo el tiempo ahí. Me miraba, corría una cortina de los box, hasta que me encaró y me dijo que tenía miedo que yo fuera un paparazzi, sí lo era, pero no dije nada”, señaló Luciana.

De la misma manera que Elbusto sostuvo que “no le gustó en lo más mínimo”, señaló que esa misma noche empezó a salir con su marido, a pesar de que el entonces deportista le “dijo para que nos vayamos juntos y nunca pasó nada”.