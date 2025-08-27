En vivo

Espectáculos

El relato de Luciana Elbusto sobre su encuentro con Martín Demichelis en 2007

La periodista reveló que conoció al deportista en un renombrado boliche porteño y brindó detalles de aquella noche.

27/08/2025 | 18:47Redacción Cadena 3

FOTO: “Me dijo que nos vayamos...”: Luciana Elbusto y su encuentro con Martín Demichelis

La periodista Luciana Elbusto reveló cómo fue su primer encuentro con el ex deportista Martín Demichelis, que atravesó los inicios de su divorcio con Evangelina Anderson, a quien conoció una semana después de aquella noche con Elbusto, según explicó la panelista.

“Lo conocí hace mucho tiempo en Sunset, en diciembre de 2007, una semana antes de que él empiece a estar con Evangelina”, señaló la comunicadora que, al ser consultada por “¿Qué hicieron?” en esa ocasión, sólo atribuyó: “Yo no sabía quién era”.

“Tenía pelo largo y a mí los hombres de pelo largo, no me van. Era la época de Gran Hermano e íbamos a bailar todo el tiempo ahí. Me miraba, corría una cortina de los box, hasta que me encaró y me dijo que tenía miedo que yo fuera un paparazzi, sí lo era, pero no dije nada”, señaló Luciana.

De la misma manera que Elbusto sostuvo que “no le gustó en lo más mínimo”, señaló que esa misma noche empezó a salir con su marido, a pesar de que el entonces deportista le “dijo para que nos vayamos juntos y nunca pasó nada”.

Lectura rápida

¿Quién reveló su encuentro?
La periodista Luciana Elbusto hizo el relato.

¿Cuándo ocurrió?
El encuentro sucedió en diciembre de 2007.

¿Dónde se conocieron?
Se conocieron en el boliche Sunset.

¿Con quién estaba Martín Demichelis?
Iniciaba su relación con Evangelina Anderson una semana después de la noche con Elbusto.

¿Qué expresó Elbusto sobre Demichelis?
Mencionó que no le agradó y que nunca ocurrió nada entre ellos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

