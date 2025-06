El "Pollo" Álvarez sufrió una caída en EE.UU. durante el Mundial de Clubes

Joaquín Rodrigo Álvarez, conocido popularmente como "El Pollo" Álvarez, tuvo un accidente mientras se encontraba en Miami, donde estaba presentando a la banda "La T y la M" durante un espectáculo en el marco del Mundial de Clubes.

El conductor sufrió una caída del escenario justo después de realizar las presentaciones y habló sobre el incidente en el programa Intrusos.

Mostró los moretones que le quedaron como recuerdo de la experiencia y expresó: "Me di un palo terrible, pero me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata, al otro día cuando vi un par de moretones dije 'podría haber sido mucho peor'."

En su relato, aclaró que no tenía claro a qué altura se encontraba al caerse, y con un tono de humor aseguró: "No sé la altura que tenía porque de la vergüenza, no sabés cómo me levanté".

Para demostrar lo ocurrido, no dudó en quitarse la remera frente a las cámaras para mostrar las marcas que dejó la caída. Detalló también lo sucedido con sus palabras: "No se veía nada, había un agujero y me caí".

A pesar del accidente, El Pollo se mostró de buen ánimo por su presencia en Miami para cubrir el Mundial de Clubes, una experiencia que lo hace sentir afortunado, especialmente porque tuvo la oportunidad de saludar a una de sus figuras favoritas, David Beckham.