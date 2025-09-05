El homenaje de Cris Morena y Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hija

Este 5 de septiembre, Romina Yan hubiese cumplido 51 años y así lo recordó su madre, Cris Morena, desde el escenario del Movistar Arena, durante el show de Erreway.

Desde su cuenta de Instagram, la productora publicó un video de Romina, con una emotiva dedicatoria: “Feliz cumple, Ro. Con una alegría inmensa celebro la presencia de tu ausencia, y te encuentro en cada palabra y en cada dibujo, desde la tierra al cielo. Todo lo que dibujaste antes de partir es de otros mundos, otros planos del alma… Y te imagino viviendo muy feliz allí, con Mila a tu lado. Te amo siempre. Mamita”.

Por su parte, Gustavo Yankelevich también le dedicó un mensaje en redes sociales, a pocas semanas de la pérdida de su nieta Mila Yankelevich. "Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo. Hoy te seguimos festejando, aunque te extrañamos, sé que estás muy bien acompañada. Las Amo", escribió el productor, recordando también a su nieta.

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, de manera repentina, mientras que Mila Yankelevich falleció el 28 de julio de 2025, en un accidente marítimo en Miami. La menor tenía 7 años.

Los mensajes de sus hijos

Sus hijos también le dedicaron mensajes en redes sociales. Franco Giordano escribió: “Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste. Me faltaría una eternidad para expresar todo lo que sos para mí. Mi alma brilla por vos. Gracias por ser mi todo y nuestro todo. Te amo para siempre, cada día más. Feliz cumple, Mami”.

Valentín sumó: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos, pero igualmente te festejamos todos los días. Es una sensación muy rara sentirte tan presente, pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas. Así y todo, me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.