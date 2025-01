El descargo de Luciano Deicas sobre las acusaciones hacia su padre Cacho

Luciano Deicas, hijo de Cacho Deicas, integrante de la famosa banda Los Palmeras, utilizó sus redes sociales para publicar un video de más de 30 minutos en el que responde a las recientes declaraciones de Marcos Camino, compañero de su padre en el grupo. Las acusaciones de Camino, quien afirmó que no sabía nada sobre la salud de Cacho debido a que la familia "no lo permitía", provocaron el furioso descargo de Luciano.

En su video, Luciano dejó claro que su padre nunca estuvo "incomunicado" y detalló que la familia siempre estuvo en contacto con el mánager del grupo, Adrián Forni, quien se encargaba de las salidas de Cacho. En cuanto a Marcos Camino, Luciano sostuvo que su padre no recibió suficiente interés por parte de su compañero, quien "no se acercó, no preguntó, ni se molestó por saber sobre su salud".

Cacho Deicas fue internado en diciembre tras sufrir un ACV, situación que motivó las declaraciones de Camino, quien aseguró que no pudo comunicarse con él por falta de respuesta de la familia. Luciano desmintió esta versión y reveló detalles de los maltratos sufridos por su padre dentro de la banda, incluyendo desprecios y presiones durante su recuperación tras la detección de un aneurisma en noviembre.

El hijo de Cacho también compartió capturas de pantalla de conversaciones con Marcos Camino, en las que se evidencian diferencias sobre fechas de shows y comentarios despectivos. Luciano remarcó que, a pesar de su delicada salud, Cacho continuó trabajando como pudo, pero finalmente optó por descansar antes de las vacaciones programadas.

A lo largo del video, Luciano expresó su frustración con las acusaciones de Camino y aseguró que, cuando Cacho recuperó la lucidez tras el ACV, tuvo acceso al teléfono y estuvo en contacto con quienes se preocuparon por su bienestar. En este sentido, también denunció que fue excluido de un grupo de WhatsApp de Los Palmeras sin justificación clara.

Finalmente, Luciano cuestionó por qué Marcos Camino no se acercó a su padre si realmente se preocupaba por su salud, y sugirió que las declaraciones públicas de Camino podrían haber tenido otro tipo de intención. Agradeció, además, a los seguidores de Cacho por el apoyo recibido y enfatizó que la familia nunca mantuvo a Cacho "incomunicado", sino que fue una decisión de Camino no interesarse por su situación.

Este enfrentamiento dentro de Los Palmeras ha generado gran repercusión en los medios y entre los fanáticos, quienes siguen con atención el estado de salud de Cacho Deicas y los conflictos internos del grupo.