Cris Morena respondió a las críticas: "Dicen que quiero a toda gente flaca"

La productora Cris Morena salió al cruce de fuertes críticas sobre los cuerpos de sus elencos, y en esta oportunidad respondió por primera vez: "Romina (Yan) tenía un problema con la alimentación y me lo echan en cara todo tiempo. Dicen que quiero a toda gente gente flaca".

La productora levantó el guante sobre una fuerte ola de comentarios negativos que se viralizó recientemente y no sólo sostuvo que en su mente hay "un corazón grande como una casa", sino que además, hizo referencia a las ideas de sus personajes.

En un diálogo con la artista Oriana Sabatini, y a casi 15 años del fallecimiento de su hija mayor, la productora se refirió al fallecimiento de Romina: "En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija".

En cuanto a los señalamientos sobre su elección de los elencos: "Dicen que yo quiero a toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente. No estoy buscando a toda la gente flaca. No tengo que dar ninguna explicación de nada".

Además, Morena explicó que no era consciente de que en sus "historias siempre hay un personaje huérfano" y se remontó a su infancia: "Sufrí tanto que necesito salvar a todos los niños del mundo del sufrimiento. Según los psicólogos, eso me pasa. Entonces no puedo ver sufrir a un niño".

Es que su infancia se remonta a un lugar de educación por demás estricta: "Fui al colegio que ahora se llama San Martín de Tours, pero era Notre Dame de la Asunción. Estaban monjas religiosas francesas, súper top, pero con un nivel de crueldad grande, importante. Había que arrodillarse delante de ellas y que la pollera tocara el piso".

"Me recibí de profesora de piano a los 15 años. Me mandaron desde los cinco años. El lugar era muy rígido, pero aprendí cosas extraordinarias. Mi primer cuento fue contar en canciones la historia de mi vida, que tuvo como norte proteger la infancia, porque a mí me costó mucho. Fue muy dura", concluyó al respecto.