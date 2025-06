Controversia en Gran Hermano: Andrea Lázaro y sus comentarios transfóbicos a Luciana Martínez

Viralización de comentarios despectivos

Una controversia sacude el reality de Telefe, Gran Hermano, tras la difusión de comentarios transfóbicos realizados por Andrea Lázaro, una de las últimas eliminadas por el público, hacia Luciana Martínez, una participante trans que sigue en la casa. La situación se desencadenó cuando Lázaro confrontó a Martínez por no aclarar su condición de "mujer trans" durante el casting del programa, cuando otros participantes le hacían señalamientos.

Martínez, al responder, sostuvo que era decisión suya aclarar o no su identidad. Posteriormente, un clip de la discusión se viralizó en las redes sociales. Fuera de la casa, Lázaro continuó su ataque, usando un tono despectivo: “Esta muda me tuvo afuera tres meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí. Quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logró que Barrionuevo por fin tenga un clip”.

Ante este discurso, las reacciones no se hicieron esperar. Una usuaria comentaba: “Che, esto es denunciable”, a lo que Lázaro respondió con ironía: “¿Qué vas a denunciar? ¿Qué Luciana no tiene ovarios? Jajaja, me muero!”.

Defensa y represalias

Las redes se inundaron de críticas hacia Lázaro, lo que llevó a que incluso la familia de Martínez interviniera para defenderla. En un mensaje a sus seguidores, la cuenta oficial de Luciana agradeció a quienes repudiaron el mensaje de odio y solicitó que se denunciara la cuenta de Andrea. A raíz de esta situación, Lázaro optó por cerrar sus redes sociales ante la avalancha de mensajes negativos que recibió.

Los comentarios ofensivos no solo provocaron indignación entre los fans, sino que también llevaron a un arriesgado escrache a la ex participante de Gran Hermano, resaltando la importancia de la defensa de los derechos y la dignidad de las personas trans.