Conflicto entre Gloria Carrá y Luciano Cáceres: revelaciones sobre su separación

Gloria Carrá reveló detalles sobre la complicada relación que mantiene con su exmarido, Luciano Cáceres, a una década de su separación. La actriz enfatizó que, durante su matrimonio, ella actuó como "una vidriera" para el intérprete, quien en ese entonces se dedicaba al teatro independiente y aún no había alcanzado la popularidad actual.

En medio de la controversia, Carrá compartió que su camino artístico comenzó a los ocho años, aunque su faceta musical emergió con el tiempo. "La primera vez que fui a un casting fue porque cantaba, no por mi actuación", remarcó.

La actriz, que actualmente cuenta con 53 años, confesó su afición por la música, comentando que a menudo componía en privado. "Cada vez que escuchas mis canciones, realmente me conoces", destacó Carrá. A pesar de vivir con Cáceres desde su juventud, reveló que su capacidad de actuar como intérprete musical fue inicialmente ignorada.

Carrá negó haber entablado una nueva relación amorosa, afirmando: "Aprendí mucho y me gusta estar sola. He estado soltera por un año y medio". También reveló ser madre de una hija menor, cuyos vínculos con su padre continúan siendo conflictivos. "No hemos podido resolver las cosas porque él no quiere. Pasaron diez años desde nuestra separación", admitió.

Recordando su relación, Carrá mencionó: "Me casé enamorada y estuvimos juntos durante nueve años, de los cuales ocho estuvimos casados. Luciana se convirtió en una vidriera para su carrera, aunque no lo digo de forma negativa". En referencia a las cuestiones materiales que surgieron tras su separación, Carrá señaló que había compartido finanzas con Cáceres, incluyendo la venta de su automóvil para comprar uno en conjunto.

El diálogo sobre su separación también abordó la violencia económica. Carrá expresó las dificultades que enfrenta con respecto al bine común del matrimonio, resaltando que aunque el auto se registró a nombre de Cáceres, ella todavía depende de él para llevar a su hija a diversas actividades.

“Esto no me agrada. Quiero resolver lo que se debe para que esto termine de una vez, ya que ha afectado mi energía”, compartió Carrá. Aunque no desembocó en una batalla legal, la situación presentada le ha dejado lecciones valiosas.

Por último, Carrá se reencontró con su vocación en la obra “Sex”, en la que comparte, "estoy completamente cómoda. Este proyecto me ha traído grandes alegrías". Resalta que siempre busca expandirse como artista y que trabajar en esta obra fue un paso de liberación.