Cómo sigue la salud de Roly Serrano: revelaron nuevos detalles de su estado

Roly Serrano se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Médico de Alta Complejidad tras haber sufrido un grave accidente en la ruta 9.

Hace una semana, su representante, Jorge Gómez había asegurado que "hay que rezar" porque "está muy delicado" y "con respiración asistida". El jueves pasado le realizaron una traqueotomía y el sábado comenzó a respirar sin ayuda del respirador.

Su hermana Gloria se alegró al ver los progresos de Roly: “Una alegría para todos escuchar al médico decir que su corazón está bien, que no tiene infección, por eso no levantó temperatura. La parte renal no está del todo bien, pero por ahora está orinando por sus propios medios. Hay que esperar unos días, con mucha paciencia, para que comience a respirar por sus propios medios y que se despierte de a poquito”.

Fue durante un móvil con Mariana Fabbiani para El diario de Mariana que Osvaldo Laport hizo una pausa en la entrevista para mostrar un audio que había recibido de la hermana de Roly.

“No sabés qué contentos que salimos. El doctor nos dijo que al Rolito ya se le quitó por completo la sedación, van a ir esperando de a poquito a ver si empieza a abrir los ojitos. De la parte renal está completamente bien, no tiene ninguna otra medicación. Todo bien positivo, igual no deja de ser un paciente de riesgo. Lo que tiene que hacer su pulmoncito es poder respirar”, decía el audio de la hermana.

“Quiero agradecer a los trabajadores de la salud de la clínica IMAC que acompañan a Rolito y a una gran cantidad de amigos que amamos profundamente”, dijo Laport, un gran amigo de Roly Serrano desde hace muchos años.

El parte médico

Foto: Instituto Médico de Alta Complejidad/NA.

El accidente de Roly Serrano

El actor chocó con su camioneta el 4 de marzo, mientras circulaba en la Ruta 9 a la altura de Baradero, Buenos Aires. Allí impactó desde atrás a un auto en el que viajaba una familia: estos sufrieron heridas cortantes leves.

Después de accidente, Serrano fue internado en el Hospital Lino Piñero de Baradero por un traumatismo de tórax y de cráneo.

Si bien ingresó lúcido, se descompuso y lo internaron. Luego fue trasladado al IMAC, en el barrio porteño de Almagro, donde se encuentra en la actualidad.

