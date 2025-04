Chris Martin, líder de Coldplay, comparte su lucha contra la depresión y busca concientizar sobre la enfermedad

El vocalista de Coldplay, Chris Martin, hizo público su diagnóstico de depresión en un reciente video, donde busca sensibilizar sobre esta enfermedad que afecta a millones. Publicado en sus redes, el clip se volvió viral y resonó con sus seguidores.

Martin reveló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 322 millones de personas en el mundo sufren de depresión, un aumento del 18% respecto a la última década. El artista, sin reservas, compartió su experiencia personal en la lucha contra la enfermedad y las estrategias que utiliza para manejarla.

En el emotivo video, se dirige a sus fans: "Hola, soy Chris de Coldplay. Me he dado cuenta de que muchas personas, incluyéndome, batallan con la depresión. Quiero compartir algunas herramientas que me han ayudado en mi vida diaria y en la gira, con la esperanza de que sean útiles para otros".

Chris enumeró varios métodos que lo ayudan a encontrar la paz y la tranquilidad en su vida. "Una técnica que descubrí es la escritura libre, que consiste en plasmar todos tus pensamientos durante 12 minutos y luego quemar el papel. También la meditación trascendental ha resultado ser muy valiosa para mí", explicó.

Además, hizo hincapié en la importancia del movimiento corporal, mencionando un método conocido como propriocepción, creado por Jim Costello. "Esto puede ser especialmente beneficioso para jóvenes que enfrentan TDAH o autismo", destacó.

Como fiel defensor del arte, Martin también recomendó la terapia artística, musical y cinematográfica. "La música de Johns Hopkins y las melodías para terapia psicodélica son magníficas. Además, un libro titulado 'El enfoque del oxígeno' es excelente para aprender a respirar. Las películas también son fantásticas, me encanta Sing Sing y recientemente descubrí a una artista remarkable, Chloe Qisha. Su música me genera felicidad", añadió.

Al concluir el video, Martin se mostró optimista: "Estas son algunas de las cosas que me han ayudado a mantenerme agradecido y feliz de estar vivo. Espero que este mensaje les alcance. Les envío mucho amor y espero verlos pronto en Seúl".