China Suárez defendió su relación con Icardi tras viralizarse videos en Estambul

La actriz Eugenia "La China" Suárez realizó un fuerte descargo luego de que se hicieran públicos videos junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi, durante su estadía en Estambul.

La polémica surgió cuando Icardi compartió imágenes jugando en una piscina con los hijos de Suárez, lo que generó un torrente de críticas desde distintos medios y programas de televisión en Argentina, en el contexto de un debate sobre su vuelta a la convivencia con sus hijas.

En medio de esta controversia, Suárez no dudó en expresar su malestar hacia las panelistas que se pronuncian sobre su situación. "Me encanta escucharlas a todas las santitas juzgar, sentadas en un programa. Si yo hablara, las hago mierda a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen", afirmó.

Las declaraciones de Suárez resaltan la tensión que enfrenta en este momento, ya que mientras disfruta de su tiempo en Estambul, también responde a las críticas sobre su vida personal. Al hacerlo, busca aclarar su postura y defender su derecho a vivir su relación sin el escrutinio público.