Cami Homs habla sobre el dolor que atraviesan sus hijos tras la separación de De Paul

En una entrevista donde se mostró particularmente sincera, Cami Homs abordó el vínculo con sus hijos y el efecto emocional de la separación de Rodrigo De Paul en su familia. La modelo e influencer reveló que, aunque procura mantener la armonía familiar, sus hijos no son ajenos al proceso de ruptura.

Homs confesó: "Puede ser que mis hijos estén atravesados por un dolor, por la separación de sus papás", compartiendo con honestidad durante la charla con Mariano Iúdica. La relación con los pequeños también se ve afectada en momentos significativos, como los actos escolares, en los que su ausencia se torna más evidente. En esos eventos, mientras otros niños están acompañados por ambos padres, ella es la única que suele asistir, lo que le genera cierta tristeza.

Lejos de señalar una falta de compromiso por parte del futbolista, Homs destacó: "No digo que el padre no sea presente, al contrario, está muy presente. Pero, por cuestiones circunstanciales, la que siempre puede estar soy yo. Y a veces los chicos me han preguntado por eso... y sí, es duro". Su relato subraya el desafío emocional que enfrentan tanto ella como sus hijos, en medio de un proceso de adaptación a la nueva realidad familiar.