Brad Pitt compartió detalles sobre su experiencia en Alcohólicos Anónimos

Brad Pitt presentó "F1: La película" y dio varias entrevistas para promocionarla. En una de ellas, habló por primera vez en profundidad sobre su experiencia en Alcohólicos Anónimos, ya que el periodista que lo entrevistó había sido su compañero en ese proceso de recuperación.

El actor, de 61 años, mencionó que asistió a la agrupación después de su separación de Angelina Jolie en 2016: “Ver la ruptura de tu familia es ciertamente algo que te abre los ojos. Uno tiene que aceptar su culpabilidad y tratar de hacer lo mejor”.

“Podemos decir que es un grupo de hombres, ¿está bien? Esta fue una experiencia asombrosa, fue un grupo de hombres. Mi primer día en AA fue mi primer día sobrio, pienso que fue simplemente increíble. Éramos hombres compartiendo experiencias, errores, tropiezos, necesidades y con mucho sentido del humor”, compartió Pitt.

“Cuando llegué, estaba prácticamente de rodillas y muy vulnerable, había probado de todo, todo lo que me ofrecían. Fue un momento difícil. Necesitaba volver a comenzar. Necesitaba levantarme, carajo, lo cual significó mucho para mí”, detalló el actor.

Luego de solo dos sesiones en AA, Pitt se dio cuenta de varias cosas: “Me di cuenta que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable, eso me ayudó a ponerme en control de la situación. Y ahora es como una misión, ¿sabes? Es como ‘¿Y ahora qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y ¿qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?”.