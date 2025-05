Benjamín Vicuña se pronunció sobre la posible mudanza de sus hijos a Turquía con la China Suárez

Benjamín Vicuña se refirió a los rumores sobre la eventual mudanza de sus hijos, Amancio y Magnolia, a Turquía para vivir con su madre, la China Suárez, y el futbolista Mauro Icardi. En una entrevista con Intrusos (América TV), el actor chileno afirmó de manera tajante: 'No hay ninguna posibilidad'.

Durante la conversación, Vicuña también expresó su deseo de no involucrarse en las controversias relacionadas con la vida personal de Suárez y Icardi, afirmando: 'Trato de no estar al tanto porque hay mucha información, cosas que están buenas y cosas que no'.

A lo largo de la charla, el actor transmitió su preocupación por las virtudes de la vida familiar, asegurando que es fundamental preservar la bienestar de los niños en este contexto. 'Me da tanta vergüenza que son cosas domésticas de permisos, viajes, vida familiar...', manifestó.

Además, Vicuña hizo mención al abogado Guillermo Gastón López, quien supuestamente formuló un comentario inapropiado hacia su hijo menor. 'Se dicen barbaridades. Ya no sé qué es real o no, no quiero ni saber', lamentó, apuntando que también ha enfrentado críticas a través de redes sociales.

Frente a las adversidades en internet, Vicuña admitió que 'trato de cuidarme y preservarme e ir para adelante como siempre'. Asimismo, se refirió a su relación con Suárez, enfatizando que si bien mantienen comunicación, prefieren discutir ciertos temas en privado.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Amancio y Magnolia se trasladen a Turquía junto a su madre, Vicuña reafirmó su postura contundente: 'No hay ninguna posibilidad'.