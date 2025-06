Así se viene Otro Día Perdido, el nuevo programa de Mario Pergolini en El Trece

El canal El Trece lanzó una nueva promoción de Otro Día Perdido, el esperado programa del icónico conductor Mario Pergolini, reconocido por su trayectoria en radio y televisión. La promo presenta una parodia de una convivencia típica de un noticiero televisivo, acompañada por el famoso tema "Welcome To The Jungle" de Guns N' Roses, que evoca la energía de una multitud que clama por el regreso de Pergolini a la pantalla chica.

Actualmente, el equipo se encuentra trabajando intensamente en los últimos detalles de la escenografía y otros aspectos de producción. Se anticipa que el programa hará su debut el próximo lunes 7 de julio a las 22:30 hs por el canal conocido como "el solcito", lo que genera gran expectativa entre sus seguidores y fanáticos.