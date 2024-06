Aseguran que Nicki Nicole está "saliendo" con un jugador de River

Nicki Nicole protagonizó una escandalosa separación al enterarse por redes sociales que su novio, el cantante mexicano Peso Pluma, le había sido infiel con una influencer en Las Vegas.

No dudó en separarse. “Cuando no te cuidan y no hay respeto, ahí es cuando decido no quedarme”, dijo por ese entonces.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, se inspiró en su ruptura al escribir el tema “Ojos Verdes”: “Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta desde el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas”.

Pero este escándalo ya habría quedado muy atrás porque, según informaron en Socios del Espectáculo, Nicki Nicole estaría saliendo con otro hombre.

Se trata de Nicolás Fonseca, el jugador de River Plate, de 25 años, nacido en Italia, pero con ciudadanía uruguaya.

"Viene de sufrir primero con Trueno, después con Peso Pluma y ahora se estaría dando besos con uno de los jugadores de River Plate. Se están conociendo después de haber tenido un encuentro en los Premios Gardel", aseguró Rodrigo Lussich.