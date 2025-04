Aseguran en la televisión de España que Piqué y Clara Chía están separados

En España, una de las relaciones más comentadas parecería haber llegado a su fin. Este jueves, la periodista Adriana Dorronsoro reveló en el programa "Vamos a Ver", de Telecinco, que Gerard Piqué y Clara Chía habrían decidido poner fin a su romance tras casi tres años juntos.

La noticia sorprendió a muchos, aunque ya existían rumores de crisis en la pareja debido a la constante exposición pública y a las largas estancias de Piqué en Miami por motivos familiares.

La relación entre el exfutbolista y la joven catalana se hizo oficial en agosto de 2022, poco después de la mediática separación de Piqué con la cantante Shakira.

Desde el inicio de su noviazgo, la pareja estuvo bajo el escrutinio de los medios europeos. Un episodio que alimentó las especulaciones sobre un posible distanciamiento ocurrió hace menos de un mes, cuando Piqué fue fotografiado en compañía de una mujer desconocida en Estados Unidos.

Las imágenes, difundidas por Telemundo, mostraban al empresario en actitud relajada y sonriente con una mujer pelirroja, que no era Clara Chía. La situación desató una ola de comentarios en redes sociales y programas de televisión.

"Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro; sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses", afirmó Dorronsoro durante la transmisión en vivo.

La periodista explicó que, aunque se investigan las causas exactas de la ruptura, varios rumores apuntan a la posible aparición de terceros en la relación. "No sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores", añadió.

"Pepe" del Real, otro colaborador del programa de Telecinco, también se pronunció sobre la situación: "No me sorprende porque sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo".

Desde el inicio de su relación, Clara Chía intentó mantenerse en un perfil bajo, a pesar de la atención mediática que generó su papel en la separación entre Piqué y Shakira.

La joven, que trabajaba en una de las empresas del exfutbolista, se convirtió en una figura habitual en su vida social, acompañándolo en eventos públicos, viajes y reuniones familiares.

A pesar de la presión mediática y las diferencias personales que podrían haber afectado su relación, hasta el momento, ninguno de los dos hizo declaraciones al respecto.

Esta falta de pronunciamiento refuerza la discreción con la que ambos manejaron los aspectos más íntimos de su vida. Incluso, durante su conflicto mediático con Shakira, Piqué optó por comunicarse a través de gestos más que de palabras, lo que sugiere que es probable que no se pronuncien ante los medios sobre su ruptura.

