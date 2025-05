Arranca la venta de entradas para el show de Lali en Córdoba

Lali está lista para hacer temblar Córdoba con su Lali Tour 2025. El sábado 7 de junio, la Plaza de la Música será el epicentro de una noche inolvidable donde presentará su sexto álbum, "No vayas a atender cuando el demonio llama", un trabajo que fusiona la garra del rock con su esencia pop y que ya es considerado un hito en su carrera.

Este viernes 16 de mayo a las 11 de la mañana comienza la venta general de entradas a través de edenentradas.ar , con la ventaja de 6 cuotas sin interés para clientes Galicia Visa. Los más rápidos ya pudieron aprovechar la preventa exclusiva ayer jueves, pero ahora todos tienen la chance de asegurar su lugar en este espectáculo único.

No vayas a atender cuando el demonio llama no es solo un disco, es una revolución artística. Con 15 canciones que destilan intensidad, rebeldía y sensualidad, Lali explora temas oscuros y provocadores sin perder su sello pop. Colaboraciones de lujo como Duki en “Plástico”, Miranda! en el pegajoso “Mejor que vos”, Bersuit Vergarabat en “Morir de amor” y Julieta Venegas en la composición de “No hay héroes” elevan el álbum a otro nivel. Tracks como “Sexy”, con la joven Blair, y “33”, junto a Dillom, ya son himnos para su fandom, que no para de celebrar esta nueva etapa.

El show en Córdoba promete ser una experiencia sensorial y catártica. Lali llevará al escenario una puesta conceptual que combina la fuerza rockera con momentos íntimos, respaldada por una narrativa visual distópica y combativa. Los videoclips del álbum, dirigidos con Lautaro Espósito y Pablo Cerezo, presentan una historia cruda de resistencia, con participaciones estelares como la de Susy Shock en “Perdedor” y Vero Lozano en “Sexy”. Cada detalle, desde la música hasta lo visual, refleja la autenticidad y el coraje de una artista que no teme romper moldes.

Con un repertorio que incluye hits como “Popstar”, “Lokura” y “Fanático”, el concierto será una montaña rusa emocional que invita a bailar, gritar y liberarse. Lali, fiel a su estilo, se entrega en cada presentación con una energía arrolladora, consolidando su lugar como ícono generacional y referente de la música latina.

No te quedes afuera de esta fiesta. Desde este viernes, asegurá tu entrada en edenentradas.ar y preparate para vivir el Lali Tour 2025 en Córdoba, donde la música, la rebeldía y la pasión se encontrarán en una noche que hará historia.